Oggi, lunedì 8 agosto, è in programma la celebrazione per il conferimento dell’accolitato al candidato Alessio Bertocchi, alunno del Seminario vescovile di Massa Carrara-Pontremoli. Sarà il vescovo Mario Vaccari a presiedere la messa in programma alle ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale della Madonna del Cavatore, in località Bonascola a Carrara.