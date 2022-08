Diocesi: Acireale, riapre dopo i lavori la chiesa Madonna del Rosario in Miscarello

Consegnata e benedetta la chiesa Madonna del Rosario in Miscarello, frazione di Giarre, durante la celebrazione presieduta da mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale. La cerimonia è avvenuta dopo gli interventi di manutenzione straordinaria e restauro conservativo, in seguito al crollo causato dall’incendio dell’antica copertura dell’agosto 2011. L’intervento edilizio, che ha avuto inizio l’1 febbraio 2021, ha previsto una spesa di circa 95mila euro, finanziato per il 70% con i fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica e per la parte restante dalla parrocchia.

Il vescovo Raspanti, dopo parole di ringraziamento alla comunità e alla Beata Vergine Maria per la sua intercessione sulla buona riuscita dei lavori, ha sottolineato che “la chiesa di Miscarello, posta in cima al paese, rimanda all’impegno di ascesi e di elevazione dello spirito che ogni uomo è chiamato a sostenere”. Presente anche il sindaco di Giarre, Leo Cantarella, che si è soffermato sull’importanza del sito per la comunità giarrese e ha fatto presente che l’Amministrazione, prima con D’Anna e poi con lui, ha collaborato per il concretizzarsi dei lavori.