Musei: MiC, ieri grande affluenza visitatori per domenica gratis. Franceschini, “tornati a numeri pre-Covid”. Apertura gratuita anche a ferragosto

Una grande affluenza di visitatori nei musei e nei parchi archeologici statali per l’edizione di agosto della “domenica al museo”, ieri, domenica 7, per la promozione introdotta nel 2014 dal ministro della Cultura Dario Franceschini che prevede l’ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese. “Dopo la lunga parentesi della pandemia – dichiara il ministro -, finalmente sono tornate le file nei musei e nei parchi archeologici. I dati di affluenza dei visitatori di ieri sono significativi e confermano come in molti musei statali si sia finalmente tornati a numeri pre-Covid. La domenica gratuita è una festa di popolo che vede insieme famiglie, turisti e italiani che vogliono riscoprire i musei delle proprie città e territori”.

In cima alla classifica le Gallerie degli Uffizi a Firenze con 24.121 visitatori; a seguire il Parco archeologico del Colosseo: 23.447; il Parco archeologico di Pompei: 18.439; la Galleria dell’Accademia di Firenze: 7.146; il Museo nazionale di Castel Sant’Angelo: 4.889; il Pantheon: 4.842; Villa Adriana e Villa d’Este: 4.334; i Musei Reali di Torino: 4.320. I musei e i parchi archeologici statali saranno aperti anche lunedì 15 agosto per un Ferragosto all’insegna dell’arte.