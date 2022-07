Diocesi: Modena, in serata secondo appuntamento di “Mirandola incontra Nomadelfia”

Si parlerà di cinema e si assisterà alla proiezione di ampi spezzoni della fiction Rai dedicata a don Zeno Saltini in dialogo con il regista Gianluigi Calderone, nel secondo appuntamento della rassegna “Mirandola incontra Nomadelfia” che si terrà oggi, venerdì 8 luglio, alle 21, nell’arena estiva nel parco dell’ex Cassa di Risparmio di Mirandola (piazza Matteotti).

Assieme a Calderone sarà presente Francesco di Nomadelfia, storico, archivista della comunità con cui si passerà in rassegna come video-giornali e speciali televisivi hanno raccontato Nomadelfia nel tempo. Con il regista Calderone si rivivranno i momenti delle riprese della fiction Rai girate nel 2007 proprio nel territorio mirandolese, con tante comparse che potranno rivedersi e riconoscersi, dove il sacerdote carpigiano era interpretato dall’attore Giulio Scarpati. La fiction venne trasmessa in due puntate da RaiUno il 27 e 28 maggio 2008.

Nella prima serata, lo scorso 23 giugno, il pubblico ha seguito la presentazione del volume fotografico di Enrico Genovesi autore del reportage “Nomadelfia-Un’oasi di fraternità”. I commenti del critico fotografico Silvano Bicocchi e l’attualizzazione del messaggio di Nomadelfia da parte del presidente hanno reso l’incontro ricco di contenuti artistici e di esperienze di vita.

Nell’occasione, dopo i saluti del consigliere Marco Donnarumma a nome dell’amministrazione comunale di Mirandola, le insegnanti della scuola materna Montessori di San Giacomo Roncole, Anna Molinari e Silvia Turci, hanno presentato un progetto didattico realizzato assieme ai bambini e dedicato alla conoscenza del Casinone, l’edificio simbolo della frazione di San Giacomo Roncole e luogo che ospitò agli inizi l’opera di don Zeno.