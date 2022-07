Papa Francesco: il 24 settembre ad Assisi per “The Economy of Francesco”

Il 24 settembre il Papa sarà ad Assisi per l’evento “The Economy of Francesco”. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede, che ha diffuso oggi il programma della giornata. Alle 9 l’elicottero con a bordo il Papa decollerà dall’eliporto del Vaticano, per atterrare mezz’ora dopo nel piazzale antistante il Pala-Eventi di Santa Maria degli Angeli. In auto, il Santo Padre raggiungerà il Pala-Eventi, dove sarà accolto da tre giovani, in rappresentanza dei giovani partecipanti all’evento; dal card. Michael Czerny, prefetto del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale; da mons. Domenico Sorrentino, arcivescovo-vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno; da Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria; dal prefetto di Perugia, Armando Gradone; da Stefania Proietti, sindaco di Assisi e presidente della Provincia di Perugia, e dai membri del Comitato promotore dell’evento: Luigino Bruni, Francesca di Maolo, suor Alessandra Smerilli, rappresentanti delle Famiglie Francescane di Assisi e della Pro Civitate Christiana. Alle 10 il Santo Padre raggiungerà il palco per l’incontro con i giovani, che prevede un momento artistico-teatrale, il benvenuto e l’introduzione, il racconto di esperienze da parte di otto giovani. Poi il discorso del Santo Padre. Alle 11.30, al termine dell’incontro, il Papa raggiungerà in auto il piazzale antistante il Teatro, da dove un quarto d’ora dopo è previsto il decollo da Santa Maria degli Angeli. L’elicottero papale atterrerà alle 12.15 nell’eliporto del Vaticano.