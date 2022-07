Reddito di cittadinanza: Alleanza contro la povertà, “ha evitato la povertà assoluta ad un milione di persone”

“Se l’Istat certifica oggi che grazie al Reddito di cittadinanza (Rdc) un milione di persone ha evitato la povertà assoluta, perché ora si vuole praticamente abolire questo strumento e, oltretutto, umiliare i poveri?”. Così dichiara il portavoce dell’Alleanza contro la povertà in Italia, Roberto Rossini, commentando i dati Istat e il dl Aiuti che ieri ha incassato la fiducia da parte della Camera dei deputati. “La norma contenuta nel dl Aiuti che dà al datore di lavoro il potere di decidere e segnalare i percettori di Rdc che rifiutano un’offerta congrua soggiace a una logica punitiva – spiega Rossini – non è certo questo il modo di favorire l’inserimento lavorativo delle persone, al contrario, si torna a un disequilibrio nei rapporti di lavoro pericoloso: i percettori di Rdc sono indiscriminatamente dei fannulloni, ma questa narrazione distorta sull’attitudine a ‘non attivarsi’ non è supportata da dati empirici”. Per Rossini, “il Reddito di cittadinanza va sicuramente migliorato, l’Alleanza contro la povertà ha elaborato un pacchetto di proposte concrete e di buon senso, in grado di rafforzare uno strumento fondamentale che ha salvato dalla povertà assoluta milioni di italiani. Come Alleanza siamo disponibili a un confronto con il governo”.