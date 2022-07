Papa Francesco: il 25 settembre a Matera per il Congresso eucaristico

Papa Francesco sarà a Matera nella giornata conclusiva del Congresso eucaristico nazionale, che si svolgerà dal 21 al 25 settembre. A confermarlo è la Sala stampa della Santa Sede, che ha diffuso oggi il programma della visita pastorale, in programma domenica 25 settembre. Alle 7, l’elicottero con a bordo il Santo Padre decollerà dall’eliporto del Vaticano, per atterrare un’ora e mezza dopo nello Stadio comunale XXI Settembre. A Matera Francesco sarà accolto dal card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, da mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, arcivescovo di Matera-Irsina, dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, dal prefetto di Matera, Sante Capponi, dal sindaco di Matera, Domenico Bennardi, e da Piero Marrese, presidente della Provincia di Matera. Subito dopo il trasferimento in auto in cattedrale, dove alle 9 si svolgerà l’incontro con i profughi e i rifugiati. Il programma prevede la presentazione di mons. Caiazzo e le parole di saluto del Papa, che alle 9.30 lascerà la cattedrale. Alle 10, in piazza Matteotti, la concelebrazione eucaristica per la conclusione del Congresso eucaristico nazionale, con l’omelia del Papa e l’Angelus, cui seguiranno le parole di ringraziamento del card. Zuppi. Alle 11.45 Il Santo Padre raggiungerà in auto la Mensa della Fraternità intitolata a “Don Giovanni Mele” in Via Giacomo Racioppi, dove è prevista la benedizione e inaugurazione della nuova struttura. Alle 12.30, nello Stadio comunale XXI Settembre, Francesco si congederà dalle autorità che lo hanno accolto all’arrivo, prima del decollo dallo Stadio comunale di Matera. L’atterraggio dell’elicottero papale nell’eliporto del Vaticano è previsto alle 14.