Processo in Vaticano: dopo l’estate si sentiranno i testimoni, a partire dalla Gendarmeria

Il presidente del Tribunale vaticano, Giuseppe Pignatone, durante la ventiquattresima udienza del processo in corso in Vaticano per gli investimenti finanziari della Segreteria di Stato a Londra ha annunciato che dopo l’estate si cominceranno ad ascoltare anche i testimoni, a partire dal personale della Gendarmeria vaticana. Prima della pausa estiva, infatti – ha riferito il “pool” di giornalisti ammessi nell’Aula polifunzionale dei Musei Vaticani – sono in programma le ultime due udienze dedicate agli imputati, il 14 e il 15 luglio. Dopo la pausa estiva, il processo riprenderà il 28 settembre.