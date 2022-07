Diocesi: Acireale, stasera a Santa Venerina la “Laude alla misericordiosa Bellezza”

“Laude alla misericordiosa Bellezza”, “Testimoni dell’Amore” è il tema dato alla serata di canti, musica, danza, poesia e riflessione che si terrà oggi, venerdì 8 luglio, dalle 20.30, nell’Anfiteatro “Princessa” in Santa Venerina.

La serata, promossa dall’ Associazione culturale “La Voce dell’Jonio”, è organizzata in collaborazione con l’Ufficio per la pastorale delle comunicazioni sociali della diocesi di Acireale, la Schola Cantorum Maria Sanctissima Salus Infirmorum di Santa Maria Ammalati, in Acireale, il Coro Missio Madagascar’s angels e col patrocinio del Comune di Santa Venerina. Condurranno la serata Francesca Donato e Letizia Franzone. Sulla scia delle edizioni precedenti, l’evento si propone di dare occasione al pubblico di riflettere su grandi temi che accompagnano la vita umana: solidarietà, fratellanza, fede e rispetto del Creato.

L’iniziativa di questa serata è animata dal desiderio di annunciare l’amore di Dio attraverso la lode che sgorga dal canto e dalle diverse espressioni artistiche. Parteciperanno alla serata il Coro Missio Madagascar’s angels; i cantanti Salvo Greco,Orazio Vecchio e Helena Fatima Sortino. E, ancora, la scuola di danza “Vera Accademy” di Acicatena; la palestra Asd Le ali dello Sport di Acireale; la Polisportiva Santa Venerina Calcio di Santa Venerina; la Comunità Giovanni XXIII in Santa Venerina.