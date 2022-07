Formazione: Università Cattolica, laureati i 42 studenti iscritti a Medicine and Surgery

Festa di laurea per i 42 studenti iscritti a Medicine and Surgery, il corso di laurea interamente in lingua inglese attivato nella facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore nell’anno accademico 2013/2014. Al Graduation Day i neolaureati, provenienti da Paesi dell’Unione europea e da tutto il mondo, sono stati proclamati oggi, venerdì 8 luglio, dottori in Medicina e chirurgia nell’Auditorium della sede di Roma dell’Università Cattolica.

La cerimonia è stata aperto dai saluti istituzionali del rettore dell’Università cattolica, Franco Anelli, del preside della facoltà di Medicina e chirurgia Rocco Bellantone e del presidente del corso di laurea in Medicine and Surgery, Giovanni Gambassi. Il discorso inaugurale è stato tenuto dal professor Roy C. Ziegelstein, Sarah Miller Coulson e Frank L. Coulson, Jr., Professor of Medicine, e Mary Wallace Stanton, professor of Education and vice dean for Education alla facoltà di Medicina e chirurgia della Johns Hopkins University di Baltimora che, rivolgendosi ai laureandi, ha sottolineato “l’importanza del prendersi cura dei malati e delle loro famiglie, con particolare attenzione ai più fragili della società, riconoscendo ai futuri medici il potere straordinario non solo di aiutare i pazienti, ma anche di migliorare il mondo, ricordando questi valori nel corso della loro intera vita professionale e personale”.