Iraq: card. Sako (patriarca) ai musulmani, “Festa del Sacrificio sia occasione per riflettere sulla preoccupante situazione del Paese”

In occasione della Festa del Sacrificio (Eid al-Adha), che ricorre domani 9 luglio, il patriarca caldeo di Baghdad, card. Louis Raphael Sako, ha inviato un messaggio ai “fratelli musulmani” in cui chiede a “Dio Onnipotente di benedirli e mantenerli sani e al sicuro”. Mar Sako esprime anche l’auspicio che questa ricorrenza sia “oggetto dell’attenzione della classe politica e occasione per riflettere in maniera approfondita sulle complessa e preoccupante situazione del Paese, in base al supremo interesse nazionale e non in base all’interesse privato, per formare un governo nazionale in grado di salvare il paese e la sua gente. Nulla impedisce che ciò si realizzi se non l’assenza di una volontà nazionale sincera che esprima fedeltà alla Patria, la difenda e presti servizio ai cittadini. Questo è ciò che tutti auspicano”.