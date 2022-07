Diocesi: Terni, da stasera aperitivi musicali alla Biblioteca Tinarelli dell’Istess

Aprire un varco tra il tempio della movida e quello della cultura: è questo l’obiettivo di “My Funny Valentine”: la piccola rassegna di aperitivi musicali organizzata dall’associazione Mirabil Eco in collaborazione con Istess Musica che si apre stasera, alle 19, in via San Marco.

Due concerti jazz che vedono la Biblioteca Tinarelli trasformarsi nel palco di un concerto offerto agli avventori dei bar di via San Marco, snodo principale della vita serale e notturna della città.

Il primo appuntamento – stasera – vedrà protagonista l’AmiSaxophone Quartet composto da Marco Mari, Jacopo Cento, Samuele Giuliobello e Gianni Mancini. Il secondo appuntamento è previsto invece il 6 agosto, sempre alle 19 in via San Marco 16 con il concerto del duo Jazz Portraits formato da Claudio Piselli al vibrafono e Daniele Pozzovio al pianoforte.

“Per una volta non vogliamo chiamare i cittadini ai nostri eventi, ma portare i nostri eventi tra i cittadini”, spiega Arnaldo Casali, direttore dell’Istess (diocesi di Terni-Narni-Amelia). “Questa rassegna è un piccolo sogno accarezzato per un anno e realizzato grazie a Lucrezia Proietti e al Piediluco Festival”.

“La Biblioteca Tinarelli – continua Casali – si affaccia proprio sulla principale via della movida ternana e da quando l’abbiamo riaperta, lo scorso ottobre, ci siamo detti che andava sfruttata questa enorme potenzialità”.

La sfida, spiega ancora il direttore dell’Istess, è quella di mettere in contatto la biblioteca dell’Istess con i cittadini che, da sempre, prendono l’aperitivo proprio di fronte alla sua porta.

“Di sera l’ingresso della Biblioteca Tinarelli si riempie di tavolini e gente che prende l’aperitivo. Probabilmente nemmeno si accorgono che di fronte a loro c’è una biblioteca dove si trovano oltre 8000 volumi e un centro culturale che si occupa di libri, storia, filosofia, teatro, arte, teatro, musica, cinema e comunicazione. E questo perché la biblioteca è rimasta chiusa per anni. A ottobre l’abbiamo riaperta al pubblico e da Natale ospita anche una libreria. Ora vogliamo andare oltre”.

Di qui l’idea di “aprire” l’Istess alla movida ternana, abbattendo anche fisicamente il muro che separa la cultura dal divertimento, sfruttando le potenzialità offerte dalla collocazione strategica della biblioteca. I musicisti suoneranno quindi “in vetrina”: saranno collocati all’interno della sala lettura, mentre il pubblico saranno i passanti e gli avventori dei bar di via San Marco.

Tra gli appuntamenti in programma anche l’anteprima del Terni Film Festival il 20 luglio a Villalago con il film muto “Il Golem” con musiche originali eseguite dal vivo. Presidente dell’associazione Mirabil Eco e direttrice artistica del Piediluco Festival, Lucrezia Proietti è anche la nuova direttrice organizzativa del Terni Film Festival.