Legalità: Quarto, al via oggi una rassegna letteraria nel bene confiscato “Casa Mehari”

Prende il via la Rassegna letteraria “Quarto città dei libri – Estate 2022” organizzata a “Casa Mehari”, bene proprietà del Comune di Quarto confiscato alla criminalità organizzata. La struttura è in via Nicotera n° 8 a Quarto, in provincia di Napoli. La struttura, inaugurata lo scorso 20 maggio, è dedicata a Giancarlo Siani, giornalista del quotidiano “Il Mattino”; Mehari è il nome del modello dell’auto Citroën su cui il giovane venne ucciso dalla camorra il 23 settembre 1985.

Si comincia oggi, venerdì 8 luglio, alle 19, in compagnia di Pino Imperatore, scrittore, giornalista e umorista, insieme ai suoi romanzi concentrati tra realismo, comicità e malavita tutta da ridere. Secondo appuntamento venerdì 15 luglio, sempre alle 19, con una “rosa” di autori che con i loro scritti hanno contribuito alla diffusione della cultura, la storia e la valorizzazione dell’archeologia locale: Marco Molino con “Neapolis – Puteolim. A spasso sui tornanti della memoria”, Fulvia Giacco e Franco Taglialatela con “Literna l’ultima Sirena”, Fabio Cutolo con “Il Tesoro di Federico”, Anna Russolillo, Gea Palumbo, Rosario Mattera e Leonardo Costagliola con “Procida – Gente, culture e cucina”, dato alle stampe dall’Associazione Culturale Villaggio Letterario.

L’ingresso alla rassegna letteraria “Quarto Città dei libri” è gratuito. I libri presentati saranno donati alla Biblioteca di Casa Mehari, uno dei progetti dell’associazione temporanea di scopo a cui è affidato per la durata di dieci anni “Casa Mehari”. L’Ats è composta dall’associazione di volontariato “La Bottega dei semplici pensieri” (capofila), la cooperativa “La Quercia Rossa”, l’associazione culturale “Artemide” e l’associazione di promozione sociale “Dialogos”.