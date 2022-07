Diocesi: Rossano-Cariati, mons. Aloise ripristina la parrocchia di san Luigi Gonzaga di Spezzano Scalo e Fedula

Ripristinata dall’arcivescovo di Rossano-Cariati, mons. Maurizio Aloise, la parrocchia di S. Luigi Gonzaga che comprende le comunità di Spezzano Scalo e di Fedula, frazione di San Lorenzo del Vallo. La decisione, resa nota dall’arcidiocesi, rientra in una serie di avvicendamenti alla guida delle parrocchie volti a porre particolare attenzione alle periferie del territorio diocesano. A questo scopo l’arcivescovo ha istituito anche due unità pastorali: Rossano centro storico di cui fanno parte le parrocchie di Maria SS Achiropita, San Nilo e San Domenico; Corigliano scalo con San Nicola in Fabrizio Grande, Corpus Domini in Torricella, S. Gaetano Catanoso in S. Nico, S. Apollinare in Apollinara e Thurio. L’arcivescovo, si legge nella nota, coglie l’occasione per ringraziare “il presbiterio e l’intera comunità dell’arcidiocesi di Rossano-Cariati per aver accolto con grande spirito di servizio e carità pastorale questo nuovo progetto che rispecchia le finalità perseguite dal cammino sinodale intrapreso in questo ultimo anno nella Chiesa universale”.