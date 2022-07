Regno Unito: arcivescovo di Canterbury su dimissioni Johnson, “cristiani pregano per chi si assumerà ora la grande responsabilità della guida politica”

“I cristiani sono chiamati a pregare per chi si assumerà la grande responsabilità della guida politica”. Lo ha detto l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, capo della Chiesa anglicana, in una dichiarazione diffusa a seguito delle dimissioni ieri del primo ministro britannico Boris Johnson. “Ho pregato per Boris Johnson durante il suo mandato di premier, in particolare durante questi tempi di grande crisi nella nostra nazione e in tutto il mondo”, dice Welby. “Mentre si prepara a lasciare l’incarico, pregherò per lui e la sua famiglia in questo periodo di transizione, come farò per coloro che intendono assumere gli importanti doveri dell’alto ufficio”. “Mentre andiamo avanti – aggiunge l’arcivescovo -, uniamoci attorno a una visione del bene comune in cui ogni persona può rifiorire. Come cristiani continuiamo a pregare affinché il Vangelo di Gesù Cristo, che è una buona novella per ogni persona, si rifletta nella vita comune che condividiamo insieme”.