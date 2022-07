Demografia: De Palo (Forum famiglie e Fondazione natalità), “urgono investimenti seri e lungimiranti, se non vogliamo cadere nel declino”

“Il quadro che emerge oggi dall’Istat è preoccupante: diminuiscono le nascite, diminuiscono le migrazioni, aumentano le famiglie unipersonali. Una somma di fattori negativi che dovremmo leggere con la preoccupazione sul presente e l’ansia per il futuro. Non si è capito che se non ci sarà più forza lavoro, nessuno pagherà il Pnrr”: lo dichiara Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum famiglie e della neonata Fondazione per la natalità, commentando i dati contenuti nel Rapporto annuale dell’Istat reso noto oggi.

“Su quali fondamenta stiamo costruendo il futuro dei nostri figli e degli anziani di domani? Urgono investimenti seri e lungimiranti sulla natalità, se non vogliamo cadere nel declino. Questo è il momento della sintesi, le analisi sono chiare da trent’anni. Faccio un appello al governo e alla politica: non pensate solo alle prossime elezioni, ma alle prossime generazioni”, conclude De Palo.