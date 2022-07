Diocesi: Udine, domani a Cercivento convegno su “Oriente e Occidente cristiano: la carità unisce ed evangelizza” con mons. Fisichella

“Oriente e Occidente cristiano: la carità unisce ed evangelizza”. Questo il tema del convegno che si svolgerà sabato 9 luglio, a Cercivento, nella pieve di San Martino. L’evento, che prenderà il via alle 9.45, è promosso dall’arcidiocesi di Udine, dalla parrocchia di San Martino, dall’associazione “Cercivento: una Bibbia a cielo aperto” e dal Comune carnico. Un appuntamento che, quest’anno, “si colloca – viene osservato in una nota – in una cornice caratterizzata non solo dalla guerra in Ucraina, ma da tanti altri conflitti in atto ad ogni livello: tra le persone, all’interno delle comunità, fra le diverse etnie, tra le Religioni, tra gli Stati. La carità è la via d’uscita, perché ‘La carità non fa alcun male al prossimo’ (Rm 13,10), perché la carità ci spinge a “dare la vita per i fratelli’ (1 Gv 4,16)”.

I lavori del convegno saranno aperti dall’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato. Seguirà l’intervento di padre Dušan Djukanović, pastore della Chiesa serbo-ortodossa, che tratterà il tema “La carità in S. Giovanni di Kronstadt”, accompagnando i presenti alla scoperta di padre Ivan, “il santo Curato d’Ars” della Russia Ortodossa, un gigante della carità, che operò tra i poveri delle periferie di san Pietroburgo tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. Poi il pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, mons. Rino Fisichella, offrirà una riflessione su “Il valore della carità nella Evangelii Gaudium”, per comprendere che la carità non solo risolve i conflitti, ma è anche quella realtà che deve caratterizzare l’attività missionaria della Chiesa.