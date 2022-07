Diocesi: Agrigento, online la nuova versione del sito istituzionale

Da oggi, venerdì 8 luglio, nono anniversario del primo viaggio apostolico di Papa Francesco a Lampedusa, è online il restyling del sito istituzionale dell’arcidiocesi di Agrigento: www.diocesiag.it.

Il restyling è frutto del lavoro sinergico tra don Carmelo Petrone, Salvatore Casino Papia, rispettivamente direttore del Centro per la cultura e la comunicazione e referente dei Servizi informatici dell’arcidiocesi di Agrigento, e il servizio WebDiocesi, progetto federato della Conferenza episcopale italiana per la comunicazione online delle diocesi. La realizzazione del sito internet dell’arcidiocesi di Agrigento, attraverso il sistema Webdiocesi, permette di gestire un sito web di caratteristiche tecniche avanzate, beneficiando delle risorse e competenze dell’intera rete. Questo restyling, inoltre, assume particolare significato come strumento per il proseguo del Cammino sinodale della Chiesa agrigentina.

Dalla homepage il visitatore potrà accedere alle sezioni principali del sito: arcivescovo, arcidiocesi, Uffici di curia e media con le relative sottosezioni e collegamenti. “Il sito – dice don Carmelo Petrone – si pone come punto di riferimento istituzionale della comunicazione del vescovo e della Chiesa diocesana, al fine di dare maggiore visibilità alle attività, ma – in particolare con la sezione ‘Territorio e parrocchie’ – come luogo di incontro tra la diocesi e la sua gente, tra la Chiesa e il territorio agrigentino. Si ringrazia, inoltre, Loredana Federico per la revisione dei testi”.