Gmg 2023: Patriarcato Lisbona, il programma dell’anno pastorale 2022/2023 per coinvolgere la diocesi nell’evento

È stato pubblicato in questi giorni dal Patriarcato di Lisbona il programma dell’anno pastorale 2022/2023, che ha lo scopo di coinvolgere l’intera diocesi nella preparazione e nell’esperienza della Giornata mondiale della Gioventù che si svolgerà proprio nella capitale lusitana dal 1° al 6 agosto 2023. Nel documento si legge che “la Giornata mondiale della gioventù ci invita a considerare l’importanza dei giovani nel mondo e nella Chiesa. Per la nostra Diocesi, in particolare, la sua preparazione e attuazione costituisce un momento propizio per consolidare una scelta pastorale per i giovani e impegnarsi per un’effettiva trasformazione missionaria”. Il nuovo programma pastorale porta, dunque, “con sé il sogno missionario di raggiungere tutti i giovani”. Secondo il cardinale patriarca di Lisbona, D. Manuel Clemente, “la Gmg lascerà certamente un’impronta profonda e creativa di un Vangelo vivo e vissuto”. La Gmg è tradizionalmente preceduta dalle “Giornate nelle diocesi”, che si svolgeranno dal 26 al 31 luglio 2023. Si tratta di giorni in cui i giovani pellegrini provenienti da ogni parte del mondo vivranno un’esperienza “ecclesiale di condivisione della fede” nelle 17 diocesi ospitanti del Portogallo. Saranno alloggiati, infatti, in famiglia, strutture pubbliche e ambienti parrocchiali e diocesani. Cinque i momenti che caratterizzeranno le giornate: “Benvenuto, Scoperta, Missione, Cultura e Invio”.