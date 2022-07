Ue: un ponte aereo umanitario per portare aiuti salvavita alla Somalia

A causa del rapido deterioramento della situazione della sicurezza in Somalia, l’Ue sta lanciando un ponte aereo umanitario per fornire rifornimenti di emergenza in zone difficili da raggiungere e non più accessibili su strada.

Il primo volo, ne sono stimati necessari dai 50 ai 70, trasporterà 6,5 tonnellate di nutrizione terapeutica e forniture mediche per il partner umanitario dell’Ue Action Against Hunger, e dovrebbe partire per il distretto sud-occidentale di Elbarde, in Somalia, oggi, mercoledì 6 luglio. Tra il 6 e l’11 luglio sono previsti altri voli per raggiungere le regioni di Baidoa, Luuq e Wajid.

Il commissario per la gestione delle crisi Janez Lenarčič ha dichiarato: “La Somalia sta affrontando un rischio maggiore di carestia. La storica siccità che ha colpito il Corno d’Africa, aggravata dalle ripercussioni della guerra di aggressione della Russia in Ucraina, sta provocando enormi sofferenze e sfollamenti. Già più di 805.000 persone sono state sfollate di recente a causa della siccità, una situazione che dovrebbe solo peggiorare ulteriormente”.

L’entità dello stanziamento per questa operazione speciale ammonta a 800.000 euro, finanziati dal bilancio umanitario dell’Ue, per sostenere la consegna di forniture mediche e nutrizionali durante la stagione secca.