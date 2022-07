Tecnologie: Ateneo Regina Apostolorum, domani dialogo su “L’Etica nel Mondo della Blockchain”

Si svolgerà domani, giovedì 7 luglio, dalle 11 l’evento intitolato “L’Etica nel Mondo della Blockchain”, che vedrà l’intervento e le analisi di esperti del settore.

L’evento – dando seguito al precedente evento “Blockchain, NFT, Criptovalute. Sapremo utilizzarle in modo etico? #siamopronti” – sarà moderato dal giornalista Alessandro Galimberti de Il Sole 24Ore e sarà in presenza nell’Aula Magna dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum ma anche online via Zoom e sul canale Facebook dell’Ateneo.

L’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, in collaborazione con l’Università Europea di Roma, prosegue il percorso intrapreso nell’anno 2021 che ha come oggetto di studio l’utilizzo etico delle nuove tecnologie basate sul principio della Blockchain e si pone l’obiettivo di creare una cultura etica con spirito cristiano in merito all’utilizzo delle tecnologie Blockchain seguendo due direttrici di analisi, distinte ma unite da un unico filo conduttore: l’utilizzo etico delle nuove tecnologie basate sul principio della Blockchain.