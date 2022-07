Card. Hummes: Brasile, il lungo omaggio e la preghiera dell’arcidiocesi di San Paolo. Oggi l’inumazione nella cripta della cattedrale

(Foto: arcidiocesi di San Paolo, Brasile)

Un lungo e intenso saluto, quello dell’arcidiocesi di San Paolo all’arcivescovo emerito, il card. Cláudio Hummes. Sono state programmate, a partire dalla serata di lunedì, 13 messe, l’ultima delle quali oggi alle ore 10, sarà seguita dall’inumazione, nella cripta della cattedrale metropolitana. Alla celebrazione prenderà parte anche il nunzio apostolico in Brasile, mons. Giambattista Diquattro; il rito sarà trasmesso in diretta su Rádio 9 de Julho e sulle televisioni Canção Nova e Rede Vida, oltre che dai media digitali dell’arcidiocesi di San Paolo.

Alla prima messa alla presenza del corpo del card. Hummes, l’arcivescovo di San Paolo, il card. Odilo Pedro Scherer, ha spiegato che questo è un tempo per ringraziare Dio per la vita della persona che è morta: “Vale sempre la pena ringraziare Dio per il fatto che questa persona era nel nostro percorso e noi siamo stati nel percorso di quella persona. Perché ci siamo incontrati, perché ci ha trovati, perché è stata per noi un segno di Dio”.

Proseguono, intanto, in tutto il Brasile, le manifestazioni di ricordo e affetto verso il porporato, deceduto lunedì scorso.

La Commissione episcopale per l’Amazzonia della Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile ha diffuso una nota, firmata dal suo presidente, dom Leonardo Steiner, arcivescovo di Manaus: “Lodiamo e ringraziamo il Signore per l’attenzione e l’animo evangelizzatore” del card. Hummes, “insieme alle Chiese e alle comunità della regione amazzonica”.