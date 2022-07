Turismo: Garavaglia e Treu firmano accordo per esaminare l’impatto sociale delle misure previste dal Pnrr

Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ed il presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, Tiziano Treu, hanno sottoscritto un accordo interistituzionale per esaminare le ricadute in termini sociali ed economici dell’attuazione del Piano strategico del turismo e degli interventi sul turismo previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). “In particolare – spiega una nota del Cnel –, verranno approfondire argomenti come l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità e le ricadute occupazionali, in modo particolare nel Mezzogiorno”. L’accordo prevede anche la collaborazione con la Consulta per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile istituita presso il Cnel, in tema di valorizzazione delle ciclovie e del cosiddetto “turismo lento” (ad esempio delle ciclovie collegate all’enogastroturismo), in un’ottica di accelerazione dello sviluppo della mobilità sostenibile, di comune interesse delle parti.