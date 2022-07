Solidarietà: Sirolo (An), domani al Teatro del Conero lo spettacolo “Imitamorfosi” per beneficenza

Si svolgerà domani, giovedì 7 luglio, alle 21.15, al Teatro del Conero a Sirolo, recentemente rinnovato ed inaugurato lo spettacolo “Imitamorfosi” proposto dall’attore e imitatore Claudio Lauretta.

Uno spettacolo adatto a tutti, ideale per trascorrere momenti spensierati e godere delle capacità camaleontiche del protagonista. Lauretta è parte integrante del cast della trasmissione “Ciao belli” in onda su Radio Deday e nel corso degli ultimi dieci anni ha preso parte a numerose trasmissioni televisive tra cui Striscia la Notizia, Markette, Zelig, Chiambretti Night, Glob, Quelli che il calcio, Italia’s Got Talent, Le Iene, Colorado e Mai dire Talk. In questo spettacolo canta, imita e si trasforma, ripercorrendo, anche attraverso il suo percorso artistico, i cambiamenti delle mode, la migrazione del pubblico dalla tv ai social, le manie, la passata e recente politica, avvalendosi di vecchie e nuove imitazioni. L’artista sarà accompagnato da Sandro Picollo, chitarrista ma anche spalla per le performance dell’istrionico Claudio.

Il tutto sarà inserito nella cornice del Parco del Conero dove, oltre al Teatro del Conero, è ospitata nella zona di Varano anche la Casa Alloggio “Il Focolare” cui andranno tutti i proventi della serata per acquistare una nuova automobile attrezzata per il trasporto delle carrozzine. La struttura, gestita dall’Associazione Opere Caritative Francescane odv di Ancona, festeggia in questo modo i vent’anni di servizio a favore di persone con Hiv-Aids.