Mons. Baturi segretario generale Cei: Anelli (Un. Cattolica), “sostegno e vicinanza”

L’Università Cattolica del Sacro Cuore esprime a mons. Giuseppe Andrea Salvatore Baturi, arcivescovo di Cagliari, le congratulazioni per la nomina a segretario generale della Conferenza episcopale italiana, resa nota ieri, martedì 5 luglio. Il rettore Franco Anelli, nel formulare i migliori auspici per l’incarico che gli è stato affidato per volontà di Papa Francesco, assicura a mons. Baturi “il sostegno e la vicinanza” dell’Ateneo allo svolgimento della nuova importante missione di servizio alla Chiesa. Anelli ha voluto esprimere inoltre la profonda gratitudine dell’Università Cattolica a mons. Stefano Russo, che è stato segretario della Cei dal 2018 ed è stato nominato vescovo di Velletri-Segni dal 7 maggio, “anche per il rilevante contributo dato all’Ateneo quale autorevole componente del suo consiglio di amministrazione”, si legge in una nota.

“La nomina di mons. Baturi, a poco più di un mese da quella del card. Matteo Zuppi a presidente della Cei, avviene nel pieno del cammino sinodale che la Chiesa italiana condivide con quella universale e che culminerà nel Sinodo dei vescovi del 2023”, viene ricordato dall’Università Cattolica che ha partecipato al percorso proposto dalla Chiesa italiana attraverso i tavoli sinodali istituiti nei cinque campus dell’Ateneo, che hanno coinvolto studenti, docenti e personale amministrativo. “L’università – ha osservato il rettore – può essere luogo idoneo a elaborare e sperimentare nuovi stili sostenuti da un forte impegno culturale che trova nel dialogo tra le diverse componenti e le diverse aree scientifiche quasi un tirocinio alla vita quotidiana, sempre più capace di dialogo rispettoso e costruttivo”.