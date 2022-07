Ue: entra in vigore il nuovo regolamento sulla sicurezza generale dei veicoli

Inizia ad applicarsi oggi, 6 luglio, il nuovo regolamento sulla sicurezza generale dei veicoli. Il regolamento introduce una serie di sistemi avanzati obbligatori di assistenza alla guida per migliorare la sicurezza stradale e, contestualmente, fissa il quadro giuridico per l’omologazione nell’Ue dei veicoli automatizzati e privi di conducente.

Le norme si applicano ai nuovi tipi di veicoli a partire da oggi e a tutti i veicoli nuovi a partire dal 7 luglio 2024. Alcune delle nuove misure saranno estese fino al 2029 in modo da valere per diversi tipi di veicoli stradali.

Queste nuove misure di sicurezza, si legge nel comunicato diramato oggi, contribuiranno a proteggere meglio i passeggeri, i pedoni e i ciclisti in tutta l’Ue, evitando da qui al 2038, secondo le stime, più di 25.000 decessi e almeno 140.000 feriti gravi.

La Commissione europea, come previsto dal documento, completerà il quadro giuridico di riferimento stabilendo nei prossimi mesi le norme tecniche per l’omologazione dei veicoli completamente autonomi e privi di conducente, ponendo l’Ue all’avanguardia del settore.

Per Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva per “Un’Europa pronta per l’era digitale”, “la tecnologia ci aiuterà ad aumentare il livello di sicurezza delle nostre automobili. Le nuove funzioni avanzate di sicurezza obbligatorie daranno un ulteriore contributo alla diminuzione del numero delle vittime. Nel contempo stiamo facendo in modo che le nostre norme ci consentano di introdurre in sicurezza nell’Ue veicoli autonomi e privi di conducente con un quadro in materia incentrato sulla tutela della sicurezza delle persone”.