Diocesi: Lecce, per il Giubileo Oronziano annullo filatelico di Poste italiane dedicato al duomo

Poste italiane donerà l’annullo filatelico per il Giubileo Oronziano e produrrà la tiratura limitata di cartoline celebrative recanti il francobollo serie “Italia turistica” dedicato al duomo di Lecce ed emesso nel 1999. L’annuncio è stato dato all’arcivescovo di Lecce, mons. Michele Seccia, dal coordinatore regionale della sezione filatelia di Poste Italiane, Francesco Giannuzzi, accompagnato dalla responsabile salentina della sezione filatelia Francesca Mariano.

L’incontro tra il presule leccese e i vertici della filatelica delle Poste italiane si è svolto nel palazzo arcivescovile alla presenza del vicario episcopale per la Pastorale organica e direttore diocesano Turismo e Pellegrinaggi, don Damiano Madaro, del direttore di PortaLecce, Vincenzo Paticchio, del vicepresidente della cooperativa sociale ArtWork, Dario Babbo, ed è stato coordinato dal direttore dell’Ufficio amministrativo della Curia leccese, Antonio Perrone.

Prossimamente saranno presentati il sigillo che caratterizzerà l’annullo filatelico e la grafica della cartolina – alla cui individuazione è impegnata anche PortaLecce – nonché luogo data e orario del servizio temporaneo di Poste italiane. Immediata la disponibilità di ArtWork che, come ha ribadito Babbo, “sarà sempre in prima fila per ampliare e qualificare l’offerta turistica e culturale che interessa la città, e per valorizzare in maniera particolare i siti del progetto LeccEcclesiae”. “Lo scopo è quello di garantire una sempre più diffusa conoscenza e la migliore e più ampia soddisfazione di tutti, residenti e quanti scelgono Lecce e il Salento quale destinazione del proprio viaggio e meta della propria vacanza”.