Sono 145.829 le persone in fuga dal conflitto in Ucraina arrivate finora in Italia. Ne dà notizia il Viminale precisando che rispetto al totale, 77.212 sono donne, 22.989 uomini e 45.628 minori. Milano, Roma, Napoli e Bologna si confermano le principali città di destinazione dichiarate all’ingresso in Italia.