Terzo settore: Banca Etica, a Roma domani la presentazione del rapporto sull’impatto della pandemia

A conclusione di un anno di ricerca sull’impatto della pandemia da Covid-19 sulle organizzazioni del Terzo Settore, Anna Fasano, presidente di Banca Etica, Linda Laura Sabbadini, direttrice del Dipartimento Istat per la produzione e diffusione dell’informazione statistica, Mario Pianta, della Scuola normale superiore e presidente dell’Istituto Carlo Azeglio Ciampi, e Nazzareno Gabrielli, direttore generale di Banca Etica, presenteranno e discuteranno domani 7 luglio a Roma, presso la Camera dei deputati (Sala Giacomo Matteotti di Palazzo Theodoli, Piazza del Parlamento 19), i dati e le dinamiche emerse dal rapporto “Il Terzo Settore dopo la pandemia” in una conferenza moderata da Luca Liverani, giornalista di Avvenire. In particolare – si legge in una nota – la ricerca approfondisce gli effetti della pandemia sulla galassia del Terzo Settore, con focus sull’accesso al credito; il 5 per mille; il rapporto con la Pubblica Amministrazione; le opportunità del Pnrr; la nuova normativa di settore. Completa il lavoro di ricerca sui dati una ricognizione condotta attraverso 30 interviste “in profondità” svolte con testimoni autorevoli attivi nel Terzo Settore a proposito delle prospettive di un comparto così importante per l’economia e il welfare in Italia.