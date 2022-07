Diocesi: Assisi, rinnovato il consiglio direttivo dell’associazione di volontariato Laudato Sii

(Foto: diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino)

Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea dei soci dell’associazione di volontariato Laudato Sii, che costituisce il motore principale delle attività di volontariato nella diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino.

Il presidente uscente, Carlo Migliosi, si legge in una nota diffusa oggi dalla diocesi, ha tracciato un bilancio dell’attività, ricordando che lo scopo dell’associazione è formare e mettere in campo volontari che promuovano, attraverso la propria disponibilità e testimonianza, la carità nella diocesi, contribuendo al mantenimento e alla crescita delle opere diocesane. I volontari iscritti all’associazione svolgono servizi sia nelle case di accoglienza della Caritas diocesana sia presso l’emporio solidale “7 ceste” e laddove ce ne sia bisogno anche presso altri enti e strutture grazie al coordinamento della stessa Caritas. I soci presenti hanno voluto ringraziare Migliosi per il suo lavoro unitamente ai tanti volontari il cui operato è stato fondamentale, soprattutto in questi ultimi anni di pandemia. È seguita la votazione per il rinnovo del consiglio che, per i prossimi tre anni, risulta così composto: Daniele Fiorelli, Marina Rosati, Fausto Perticoni, segretario; Federica Falcinelli, Annarita Cetorelli; e, membro di diritto in quanto direttore della Caritas, Rossana Galiandro.

Nella prima riunione di insediamento il neo consiglio ha provveduto a definire le cariche sociali; è stato eletto in qualità di presidente Fiorelli, vice presidente Rosati e segretario Perticoni. Il consiglio direttivo ha parlato delle prossime iniziative che si intendono seguire con i volontari e della formazione che verrà organizzata per gli stessi sul fronte Caritas e per le attività più quelle più prettamente culturali.