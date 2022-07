Ucraina: Fano, dal Rotary Club 3.500 euro alla Caritas diocesana per le esigenze delle persone accolte

“Una bella iniziativa dove cultura e arte aiutano la società”. Così Ettore Fusaro, direttore di Caritas diocesana di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, ha commentato la donazione ricevuta questa mattina, al Centro pastorale diocesano, dalla presidente del Rotary Club Fano, Sabrina Ambrosini, e dal segretario Massimo Bonifazi, a nome di tutto il Rotary, che hanno consegnato un assegno di 3.500 euro, grazie alle offerte raccolte in occasione dell’iniziativa “Solidarte”. “La cifra verrà utilizzata – ha spiegato Fusaro – per le iniziative di accoglienza delle popolazioni ucraine per venire incontro alle esigenze primarie e per attività di integrazione culturale”. Ambrosini ha sottolineato come “Solidarte”, insieme alla consegna dei defibrillatori al Comune di Fano avvenuta nei giorni scorsi, sia uno dei progetti di punta del Rotary. Una iniziativa quella di “Solidarte”, come ha messo in evidenza Bonifazi, che ha dato vita a una piacevole serata di solidarietà. “Questo – ha sottolineato Bonifazi – potrebbe essere un progetto pilota, in cui la solidarietà si coniuga con la cultura, che ci auguriamo possa vere continuità”. Alla consegna erano presenti anche il vicario per la pastorale, don Francesco Pierpaoli, e il presidente della Fondazione Caritas Fano, don Michele Giardini.