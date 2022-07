Aeronautica militare: una collana di fumetti per i 100 anni dell’Arma Azzurra. Tre storie di soccorsi e salvataggi nella graphic novel “In volo per la vita”

(Foto: Aeronautica militare)

Una collana a fumetti di dodici volumi per raccontare la storia di ieri e di oggi dell’Aeronautica militare a cento anni dalla sua fondazione il 28 marzo 1923. È la missione dell’Ufficio storico dell’Aeronautica militare che ha aperto gli archivi a storici, ricercatori, esperti, giornalisti, fumettisti e copertinisti per narrare le gesta di aviatori e aerei che hanno compiuto imprese coraggiose: dalla Grande Guerra fino a oggi. Tra i volumi, c’è la graphic novel “In volo per la vita” di Vincenzo Grienti e Katia Ranalli, che racconta tre storie di grande umanità e professionalità che esprimono non solo la competenza e l’addestramento, ma soprattutto lo spirito di servizio degli uomini e delle donne dell’Arma Azzurra al tempo del Covid e dell’emergenza sanitaria, ma anche durante missioni difficili come l’alluvione di Sarno e Quindici.

Una sceneggiatura, quella di “In volo per la vita”, che pagina dopo pagina prende forma attraverso i disegni, le sfumature, i colori e i dettagli di Katia Ranalli: “Abbiamo puntato sulla coerenza storica e l’attenzione ai dettagli – sottolinea la fumettista -. In una storia come questa, una particolare cura nel raffigurare tutti gli elementi reali che la contraddistinguono permette al lettore di comprendere ancora meglio come questi fatti siano veri e realmente accaduti. I velivoli, le divise, gli stemmi e i luoghi sono stati attentamente ricercati e documentati proprio per rendere il tutto più veritiero. Accanto a questo, il raffigurare al meglio le espressioni dei personaggi ed enfatizzare il tutto con delle scelte cromatiche adeguate è sicuramente essenziale per comunicare lo stato d’animo della scena e coinvolgere il lettore dal punto di vista emotivo”.

Una narrazione avvincente che ripercorre, attraverso i ricordi del maggiore Sabrina Terenzi del 31° Stormo, del colonnello Fabio Bernini e del luogotenente Christian Serra del 15° Stormo, alcuni episodi poco noti al grande pubblico, ma di grande spessore sotto il profilo umanitario. È il caso della tragedia del traghetto Norman Atlantic del 28 dicembre 2014 oppure delle attività compiute dagli equipaggi degli AB212 e dell’intramontabile HH3F “Pelican” durante l’alluvione di Sarno e Quindici del 5 e 6 maggio 1998, a cui si aggiungono quelle quasi quotidiane dei Trasporti sanitari d’urgenza e quelle speciali effettuate durante l’emergenza Covid. Tavole, vignette e baloons per descrivere in un volume l’impegno dell’Aeronautica militare per il Paese. La collana a cura del colonnello Gerardo Cervone, direttore dell’Ufficio storico dell’Aeronautica militare, è disponibile anche sullo store di Amazon.