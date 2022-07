Terremoto Centro Italia: Norcia, 19 sindaci israeliani in visita nella città di San Benedetto. Altavilla, “nostro territorio sempre attrattivo. Lavorando insieme si può ricostruire bene”

(Foto Comune di Norcia)

Una delegazione, composta da 19 sindaci provenienti da Israele, ha visitato ieri Norcia e la Valnerina. Scopo della visita, spiega in una nota il Comune di Norcia, “è comprendere come si affronta un’emergenza come quella legata agli eventi sismici del 2016, il funzionamento del sistema di Protezione civile e l’importanza della ricostruzione. In particolare capire come far ripartire l’economia di una Regione ad alta vocazione turistica, come l’Umbria e la Valnerina. Anche Israele è infatti soggetta a calamità di carattere sismico”. Tra i sindaci vi erano quello di Migdal, l’antica Magdala sulle rive del mare di Galilea, e di Tiberiade che sorge sulla riva occidentale dell’omonimo lago.

Nella città di San Benedetto sono stati accolti dal presidente del Consiglio comunale, Pietro Luigi Altavilla, che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale. “Grazie per la vostra visita qui che testimonia la vicinanza alle nostre terre, ferite dal sisma ma sempre attrattive. Ripartire dopo una calamità del genere è possibile solo se le Istituzioni lavorano e collaborano insieme”, ha detto Altavilla. “Stiamo ricostruendo la città e sarà pronta per essere rilanciata nei mercati, moderna e all’avanguardia, che guarda al futuro e che non sia ferma quindi al 24 agosto 2016”. I sindaci, riferisce il Comune di Norcia, sono rimasti colpiti dalla città, dalla sua bellezza, della ricostruzione in corso e per le sue peculiarità ambientali e gastronomiche.