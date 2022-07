Diocesi: Albenga, da oggi il Meeting di Loano “La realtà non mi ha mai tradito”

Da oggi al 10 luglio si svolgerà alla Marina di Loano, nella diocesi di Albenga-Imperia, il Meeting di Loano dal titolo “La realtà non mi ha mai tradito”, “pre-Meeting di Comunione e Liberazione” a rimini. Stasera alle 21, come si legge sul sito diocesano, alla tavola rotonda dal titolo “La realtà serve ancora? Comunicazione e social in un mondo che cambia” interverranno Luigi Ballerini, scrittore, Monica Mondo, conduttrice di Tv2000, e Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria. Tra il 7 e il 10, interverranno, alcuni di persona, altri in videoconferenza, don Julian Carròn, Antonio Polito, Luigi Di Maio, Enzo Moavero Milanesi, Fausto Bertinotti e Massimo Garavaglia.