Diocesi: Savona, “notti bianche” con aperture straordinarie gratuite della Cappella Sistina

Anche la diocesi di Savona parteciperà ai “Giovedì di luglio”, le serate di intrattenimento turistico culturale promosse dal Comune. Il 7, il 14, il 21 e il 28 luglio dalle 18.30 alle 23.30 sono in programma infatti aperture straordinarie gratuite della Cappella Sistina, dell’antistante Chiostro francescano, detto “chiostro dei morti”, perché necropoli dei nobili nel ‘400, e della sala consultazioni dell’Archivio storico.

In questo scrigno di devozione cristiana sono stati reperiti lezionari del ‘200 e ‘700, cinquecentine (libri stampati poco dopo l’invenzione di Gutenberg) e cartine del ‘600. Si potrà anche ammirare da vicino il “Libro Etiope”, da poco restaurato e oggetto di intensi studi di esperti di numerose università. I volontari dell’Ufficio Beni culturali e del Complesso museale della cattedrale descriveranno ai gruppi di visitatori i luoghi e gli oggetti straordinariamente esposti. Tra essi i libri antichi e le opere d’arte già messi in mostra con grande successo durante le Giornate di valorizzazione del Patrimonio culturale ecclesiastico “#visionidicomunità”, indette dalla Conferenza episcopale italiana a maggio. L’atmosfera serale permetterà di “tuffarsi” nella storia e nella bellezza spesso nascosta o sconosciuta.

Invece per il calendario “Savona Estate 2022” promosso dall’amministrazione civica venerdì 15 luglio alle 20.30 in piazza Santuario si terranno gli incontri “Autori in Musica”, a cura della Libreria Paoline, e “A riveder le stelle… e la Luna” del Gruppo Astrofili Savonese. L’escursione Monte Negino-Castellazzo, a cura di Paola Bussino dell’Associazione Maieutica, è invece annullata.