Diocesi: Perugia-Città della Pieve, da domani al 15 settembre la seconda edizione di “Segni di cava”

(foto diocesi Perugia-Città della Pieve)

Torna anche nel 2022 per la seconda edizione “Segni di cava”, una proposta culturale dell’“Isola di San Lorenzo” di Perugia, il complesso monumentale della cattedrale. La manifestazione si svolge tutti i giovedì dal 7 luglio al 15 settembre, escluso il 4 agosto, alle 19 ed alle 21.30, ed è a cura della Genesi srl che, partendo dalla Loggia di Braccio, mette in scena nell’area archeologica che si trova 15 metri sotto la cattedrale, lungo un percorso di circa un chilometro, la storia della città di Perugia in epoca etrusca, romana e medioevale, narrata da attori con accompagnamento musicale dal vivo. “‘Segni di cava’ rafforza e potenzia l’offerta culturale e turistica di questo luogo ricco di storia, di tradizioni e di spiritualità: un’opportunità rivolta a tutti per scoprire ed approfondire la storia della città di Perugia percorrendo un vero e proprio viaggio nel tempo”, ha affermato il vescovo ed amministratore diocesano di Perugia-Città della Pieve, mons. Marco Salvi, sottolineando che “è un’occasione per conoscere la storia della nostra città fin dai tempi più antichi che permette di indagare quel rapporto con il mistero che è domanda intima e profonda di ogni uomo”.