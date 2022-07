Reati mafiosi o violenti: Comitato solidarietà, indennizzi alle vittime per oltre 3 milioni di euro

Ammontano ad oltre 3 milioni di euro tra aiuti e indennizzi le risorse assegnate al termine della seduta odierna dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, presieduto dal Commissario Felice Colombrino e con la partecipazione dei rappresentanti dei ministeri di Giustizia, Interno, Economia e finanze, Sviluppo economico, Lavoro e della Concessionaria Consap. Ne dà notizia il Viminale spiegando che “sono stati concessi complessivi 3.370.832 euro alle vittime”. Il Comitato – prosegue la nota – “ha assegnato la somma di 3.176.962 euro per le vittime dei reati di mafia. 50.000 euro sono stati gli indennizzi, predeterminati normativamente, in favore dei familiari di vittime di omicidio e di reati dolosi con violenza alla persona, mentre la somma complessiva di 125.000 euro è stata destinata a donne, in alcuni casi ancora minorenni all’epoca dei fatti, vittime di violenza sessuale costrette a subire abusi spesso commessi tra le mura domestiche da parte del convivente o di un loro familiare”. Inoltre, “nell’ambito degli aiuti economici alle famiglie affidatarie di minori orfani di crimini domestici o di violenza di genere, sono stati, assegnati altri benefici, stabiliti per regolamento, per un totale di 18.870 euro, come stabilito dall’attuale normativa che prevede, tra le competenze del Commissario, anche interventi di sostegno a favore del diritto allo studio degli orfani di ‘femminicidi’, con erogazione di borse di studio e la gratuità della frequenza presso convitti o istituzioni educative”.