Papa Francesco: nomina mons. Philippe Curbelié sottosegretario del Dicastero per la Dottrina della Fede

Il Papa ha nominato sottosegretario del Dicastero per la Dottrina della Fede mons. Philippe Curbelié, finora capo ufficio nel Dicastero per la Cultura e l’Educazione. Ne dà notizia la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Curbelié è nato il 13 agosto 1968 a Neuilly-sur-Seine (Francia) ed è stato ordinato sacerdote per l’arcidiocesi di Toulouse il 30 aprile 1995. Presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma ha conseguito la Licenza in Filosofia e il Dottorato in Teologia Dogmatica. Nella sua arcidiocesi ha ricoperto i seguenti incarichi: vicario parrocchiale; direttore spirituale del Séminaire Universitaire Pie XI e del Séminaire Saint Cyprien; professore di Teologia Dogmatica presso l’Institut Catholique, dove è stato anche decano della Facoltà di Teologia. Già membro del Consiglio direttivo dell’Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della qualità delle Università e Facoltà ecclesiastiche. Dal settembre 2012 è officiale del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, dove è capo ufficio dal 2014.