Diocesi: Alessandria, domani iniziano le celebrazioni per i 450 anni dalla morte di Papa San Pio V

(foto diocesi Alessandria)

Inizieranno il 7 luglio alle 16 nel complesso monumentale di Santa Croce, a Bosco Marengo, nei pressi di Alessandria, le celebrazioni per i 450 anni dalla morte di Antonio Ghisleri, Papa San Pio V (1572 – 1° maggio 2022), unico Papa di origine piemontese e grande amante dell’arte e della cultura. Un progetto storico-culturale che prevede un nuovo allestimento museale con 56 opere restaurate, di cui 10 del Vasari, reso possibile anche grazie al Fai, che ha stanziato un contributo di 40mila euro ottenuti al piazzamento del complesso monumentale di Santa Croce, in seconda posizione all’ottava edizione del censimento “I Luoghi del Cuore”. “Chi visiterà Alessandria questa primavera potrà ammirare anche i meravigliosi Corali Miniati, commissionati dal Papa Pio V e conservati presso il Museo di Palazzo Cuttica”, ha affermato il sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Rovigliasco: “Poi si segnala la realizzazione di una serie di video-mapping dedicati agli elementi storico-identitari di Alessandria che non mancheranno di valorizzare anche San Pio V”.