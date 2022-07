Colombia: documentario della Commissione della Verità su Urabá, caso emblematico di sfruttamento e complicità nella raccolta delle banane

Dopo la presentazione del rapporto della Commissione per il chiarimento della verità (Cev), martedì scorso, in varie città della Colombia si sono svolti incontri di presentazione e approfondimento. Il documento verrà presentato anche alla Camera dei deputati italiana, il prossimo 14 luglio.

A Bogotá è stato presentato il documentario, sempre curato dalla Cev, intitolato “Despojo y memoria de la tierra. El caso de Urabá” (Spoliazione e memoria della terra. Il caso di Urabá). Un caso emblematico di sfruttamento, di complicità di gruppi paramilitari e grandi aziende multinazionali come Chiquita Brans, leader del commercio delle banane.

Dichiara Jénnifer Vargas docente e leader sociale: “Questo video documentario racconta le disuguaglianze, la sofferenza dei contadini, l’entità dell’orrore dell’accaparramento illegale di terre a Urabá, nel nord del dipartimento di Antioquia. Si rende visibile l’alleanza dell’esercito, delle cooperative, dell’intelligence statale, dei rapporti con i paramilitari”. Va notato che la multinazionale statunitense Chiquita Brands è stata condannata negli Stati Uniti per la sua alleanza criminale con i paramilitari, ma non in Colombia.

Vargas prosegue parlando della campagna di boicottaggio promossa negli Stati Uniti: “Le sanzioni economiche contro la multinazionale Chiquita Brands sono importanti, ma c’è un dovere etico morale a cui Chiquita deve rispondere davanti alla comunità internazionale. Ci sono enormi sfide per la giustizia globale. Il boicottaggio economico compiuto negli Usa è un forte strumento di pressione. Dobbiamo riflettere sul nostro ruolo di società colombiana di fronte alle responsabilità della parapolitica, alla presa del potere politico locale, all’impunità delle alleanze mafiose con i paramilitari”.