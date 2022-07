Diocesi: Acireale, nel pomeriggio convegno su “Prevenzione e riparazione oltre il carcere”

La diocesi di Acireale e l’Ordine degli avvocati di Catania, in collaborazione con le Fondazioni Città del fanciullo e Maria Barbagallo, e la Camera penale di Catania “Serafino Famà” organizzano un incontro dal titolo “Prevenzione e riparazione oltre il carcere, dialoghi sulla pena”. Il convegno si svolgerà nel pomeriggio di oggi, lunedì 4 luglio, alle 17, nella sala Anderhub dell’Aias, in via Lazzaretto 65, Acireale. Sarà presente mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale.

In una nota la diocesi sottolinea che “il discorso sulla pena è molto attuale: l’idea nuova e rivoluzionaria che soggiace alla giustizia riparativa mette in discussione gli importanti assunti che sono da sempre fondamenta del modello di pena detentiva cui gli studiosi del diritto fanno, ancora oggi, riferimento. L’attività formativa che si intende organizzare è volta a creare un dialogo costruttivo e interdisciplinare attraverso le voci di diverse personalità altamente qualificate, che potranno restituire ai presenti le proprie prospettive, facendo uso delle diverse e rispettive esperienze personali come operatori del diritto”.

Dialogheranno: Luciano Eusebi (ordinario di Diritto penale all’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano), Michele Consiglio (Corte di Appello di Catania), Maria Pia Urso (presidente di sezione del Tribunale di Catania), Francesco Antille (presidente della Camera penale “Serafino Famà” di Catania), Giampiero Torrisi (consigliere della Camera penale “Serafino Famà” di Catania). Porteranno le loro testimonianze Alfio Pennisi, della Casa di accoglienza R. Livatino, ed Enrico Platania (detenuto).