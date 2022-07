Astrofisica: nel giugno 2023 la Scuola intensiva della Specola Vaticana

Nel giugno del 2023, venticinque giovani astronomi da tutto il mondo si ritroveranno presso la sede della Specola Vaticana a Castel Gandolfo per una Scuola estiva intensiva di Astrofisica di quattro settimane. Queste Summer School della Specola Vaticana (Vatican Observatory Summer School – Voss), che si tengono dal 1986, sono state tra le iniziative più importanti della Specola; si spera che la scuola del 2023 segni un ritorno al suo regolare programma biennale, dopo una pausa di cinque anni causata dalla pandemia di Covid. Il tema di questa 18ª Voss – si legge in una nota – è “Learning the Universe: Data Science Tools for Astronomical Surveys”. Viviana Acquaviva, del Flatiron Institute e dell’Università di New York, e Željko Ivezić, dell’Università di Washington e dell’Osservatorio Vera C. Rubin, guideranno un gruppo di docenti che include alcuni degli esperti mondiali sull’applicazione dei principi del “machine learning” agli studi astrofisici. “Man mano che i telescopi diventano più potenti e gli strumenti su di essi diventano più sensibili, la quantità di dati astronomici che gli scienziati hanno bisogno di comprendere è cresciuta notevolmente”, si spiega nel comunicato: “Le principali indagini astronomiche hanno già misurato miliardi di sorgenti celesti; indagini future, come quella del nuovo Osservatorio Rubin, produrranno cataloghi di decine di miliardi di stelle e galassie e trilioni di diverse misurazioni precise”. La Voss 2023 esplorerà la scienza alla base di queste osservazioni, presenterà i concetti di Big Data e Machine Learning e fornirà un’esperienza pratica di analisi dei dati che consentirà agli studenti di utilizzare questi set di dati per i propri progetti astronomici. La Scuola estiva è aperta a laureandi di astronomia avanzata e studenti dei primi anni di dottorato di tutto il mondo. La maggior parte degli studenti selezionati proviene da Paesi in via di sviluppo. Le lezioni sono gratuite e un ulteriore sostegno finanziario è fornito dai benefattori attraverso la “Vatican Observatory Foundation”, assicurando così che ogni studente accettato possa partecipare. Dalla loro fondazione, quasi 40 anni fa, le Scuole estive della Specola Vaticana hanno influenzato la vita di oltre 400 giovani astronomi e, quando tornano a casa, anche quella dei loro amici e colleghi. Le Scuole sono sempre state fortemente sostenute dai Papi nel corso degli anni.