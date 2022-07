Tragedia Marmolada: Draghi, “cordoglio per le vittime”

“Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il Governo è vicino alle loro famiglie e a tutti i feriti”. Ne ha dato notizia Palazzo Chigi a seguito della tragedia avvenuta nel primo pomeriggio di ieri sulla Marmolada. In una nota è stato precisato che il presidente Draghi “è costantemente informato sull’andamento dei soccorsi dal capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, dal soccorso alpino, dai vigili del fuoco, dalle autorità locali, che ringrazia per il loro incessante lavoro”. Il bilancio provvisorio delle vittime del crollo di un enorme seracco è di 6 morti, 9 feriti e 15 i dispersi, per i quali dalle prime ore di questa mattina sono riprese le ricerche.