Parlamento Ue: allargamento, i deputati valutano i progressi dei Balcani occidentali. In plenaria dibattito sulla siccità

(Strasburgo) Durante la plenaria che si apre oggi pomeriggio a Strasburgo, e che proseguirà fino al 7 luglio, gli eurodeputati discuteranno la situazione politica di tre Paesi candidati all’adesione all’Ue: Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Serbia. Il dibattito si terrà martedì pomeriggio mentre la votazione di una risoluzione si terrà mercoledì. Occorre ricordare che il 23 giugno i leader dell’Unione europea e dei Balcani occidentali si sono incontrati prima dell’ultimo Consiglio europeo a Bruxelles per discutere i progressi verso l’adesione all’Ue e le sfide derivanti dall’aggressione russa contro l’Ucraina.

Giovedì i deputati discuteranno invece le misure da adottare per mitigare l’impatto delle temperature estreme in tutta Europa. La Commissione parteciperà al dibattito in emiciclo. A seguito del dibattito, il Parlamento voterà una risoluzione nel corso di una delle prossime sessioni plenarie.