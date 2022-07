“Sono profondamente addolorata per la tragedia della Marmolada. Ai familiari delle vittime e a tutte le persone coinvolte la mia vicinanza. Seguo con grande apprensione la ricerca dei dispersi. Un ringraziamento di cuore ai soccorritori per il lavoro incessante di queste ore”. Così la presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in un tweet pubblicato a seguito della tragedia avvenuta nel primo pomeriggio di ieri sulla Marmolada.