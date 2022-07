Sentenza aborto in Usa: Natili Micheli (Cif), “in Italia manca un’attenzione generale a sostegno della cultura della vita”

“La decisione con la quale la Corte degli Usa ha cancellato la protezione del diritto di aborto demandandolo alle deliberazioni dei singoli Stati, ha riacceso il dibattito anche in Italia riguardo alla possibilità che i cattolici rimettano in discussione alcuni aspetti della legge 194/78”. Lo afferma Renata Natili Micheli, presidente nazionale del Centro italiano femminile, sottolineando che “i sostenitori di questo punto di vista dimenticano che i cattolici hanno a suo tempo sostenuto un confronto leale che ha condotto alla stesura della legge e che da allora ad oggi si sono rivelati i custodi più credibili di quelle partiche difendono la salute della donna e del nascituro”. Secondo Natili Micheli, “manca piuttosto un’attenzione generale del Paese e dello Stato a sostegno della cultura della vita per la quale occorre un impegno costante a promuovere e sviluppare i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite”.