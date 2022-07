Diocesi: Brescia, ritorna “Tutti In Presenza” con attività per i minori

“TIP. Tutti In Presenza” si identifica come la naturale evoluzione dell’omonimo progetto già promosso nel corso dell’estate 2021 dal Centro oratori bresciani e dagli Oratori della città, in collaborazione e con il sostegno del Comune di Brescia – Assessorato alle Politiche giovanili e alle Pari opportunità.

In continuità con quanto già sperimentato nel corso dei mesi estivi dello scorso anno, il progetto si rivolge agli adolescenti che vivono la città, sostenendo azioni di prevenzione e di accompagnamento nei confronti dei minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni. “TIP” nasce dalla consapevolezza, da parte degli attori sociali ed istituzionali coinvolti, che le azioni progettuali già positivamente sperimentate e attuate durante la scorsa estate, non possano rivelarsi efficaci se non attuate con continuità in un arco temporale congruo per l’accompagnamento e la crescita delle persone. Il progetto intende inoltre incrociare i progetti “Sabati in città” e “Brescia Città dei giovani” promossi dal Comune di Brescia, in un contesto di animazione educativa di strada.

Per presentare il progetto è indetta una conferenza stampa, martedì 5 luglio, alle 11, al Centro delle Comunicazioni sociali “Giulio Sanguineti”, via Callegari 6 a Brescia. Intervengono: Roberta Morelli, assessore alle Politiche giovanili e alle Pari opportunità del Comune di Brescia; don Giovanni Milesi, presidente del Centro oratori bresciani.