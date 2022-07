Infanzia e sport: Unicef e Figc, stamattina presentata la guida “Children before players” sulla promozione dei diritti dei bambini in particolare nel calcio

(Foto: Unicef)

Oggi, a Roma, l’Unicef Italia e la Figc (Federazione italiana giuoco calcio) hanno presentato la pubblicazione “Children before players”: una guida pratica sulla promozione dei diritti dei bambini nello sport, in particolare nel calcio, alla presenza della presidente dell’Unicef Carmela Pace, del presidente della Figc Gabriele Gravina e del direttore generale dell’Unicef Italia Paolo Rozera.

La pubblicazione, che ha avuto il patrocinio della Figc, è composta da un kit documentale e da una serie di check-list e suggerimenti per disciplinare le regole, le responsabilità e le modalità di gestione dei minorenni affidati ai Club, con l’obiettivo di contribuire a creare un ambiente sportivo volto al benessere di calciatori e calciatrici minorenni, in cui la promozione e la tutela dei loro diritti rappresentano aspetti fondamentali.

“Lo sport è unificante perché attraverso il gioco impariamo ad accogliere, a rispettare l’altro e le regole, nonché a sviluppare una sana competizione, animata dal giusto fair play. Ma per essere davvero un diritto, bisogna innanzitutto rispettare il bambino, investendo in pratiche di educazione e contrasto agli abusi e a qualsiasi forma di violenza fisica e psichica, che purtroppo ancora esistono. Ringrazio Unicef per il lavoro che svolge quotidianamente a difesa dei diritti dei bambini e in particolare per la collaborazione che promuove e rinnova ogni anno con le diverse realtà della Federcalcio”, scrive il presidente della Figc nella prefazione della pubblicazione.

“L’Unicef da sempre promuove lo sport come strumento di veicolazione dei diritti dei bambini. Attraverso questa guida ci rivolgiamo al mondo del calcio in particolare, e in generale al mondo dello sport, affinché tutti i club sportivi sviluppino e rendano attiva una politica sui diritti dei bambini che fornisca indicazioni chiare su ruoli, responsabilità, processi e linee di Comunicazione. Ringraziamo la Figc e il presidente Gabriele Gravina per aver dimostrato ancora una volta grande attenzione e sensibilità ai temi dell’infanzia e dello sport”, dichiara la presidente dell’Unicef Italia.

“Children Before Players” si basa sulla pubblicazione Unicef uscita nel 2021 dedicata a “I diritti dei bambini e degli adolescenti nello sport”, che identifica i diritti che ogni giovane atleta ha nella pratica sportiva, seguendo i dettami della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con un’attenzione ai principi generali espressi dal programma Sport for development: il diritto a vivere lo sport in un ambiente sicuro, la responsabilizzazione degli adulti che si occupano dei minorenni, il superiore interesse del minorenne; il diritto alla partecipazione.

La pubblicazione è stata realizzata nell’ambito del programma Unicef “Sport Amico dei bambini e degli adolescenti” che promuove lo sport come efficace strumento di veicolazione dei diritti dell’anfanzia e dell’adolescenza e dei valori della solidarietà, del rispetto e dell’inclusione.