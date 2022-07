Tv2000: stasera in onda alle ore 22.45 il documentario “Senza nulla verso Cristo” in occasione della scomparsa di don Pietro Sigurani

Tv2000, in occasione della scomparsa di don Pietro Sigurani, ex rettore della chiesa di Sant’Eustachio in Campo Marzo a Roma, trasmette stasera alle ore 22.45 il documentario “Senza nulla verso Cristo”.

Protagonisti Valerio, Egidio, Giorgio tre dei senza fissa dimora che don Pietro accoglieva ogni giorno alla sua mensa e che ha accompagnato nel viaggio che li ha portati in pellegrinaggio alla Sindone. Tra giornate passate per strade e notti risolte tra stazioni e parcheggi il documentario di Gabriele Camelo rivela le loro storie, svela le loro vite e racconta le ore e le emozioni di quell’incontro con l’immagine di un Cristo povero tra i poveri.