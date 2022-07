Papa Francesco: a Lega europea nuoto, “guardare sempre i bambini, ci indicano quella zona di libertà che ti fa respirare bene”

“Guardare sempre i bambini, perché loro ci indicano quella zona di libertà che ti fa respirare bene”. Con questo invito, pronunciato a braccio, il Papa ha concluso il suo discorso rivolto ai dirigenti della Lega europea di nuoto, ricevuti in udienza in occasione dei prossimi Campionati Europei di questa disciplina sportiva, in programma a Roma dall’11 al 21 agosto. “Vorrei dire il mio piacere per aver portato un bambino qui”, l’omaggio di Francesco a braccio, dopo aver letto un messaggio dedicato alle atlete e alle atlete: “perché sempre la presenza di un bambino – ha spiegato il Papa – ci toglie le etichette dell’incontro. Perché sono liberi, fanno quello che vogliono, e se voi li lasciate lì vanno dove vogliono”.